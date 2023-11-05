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В Ізраїлі міністр оскандалився заявою про ядерку, прем'єр його відсторонив

Тель-Авів, Неділя 05 листопада 2023 12:56
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В Ізраїлі міністр оскандалився заявою про ядерку, прем'єр його відсторонив Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїльський міністр спадщини Аміхай Еліяху запропонував скинути на Сектор Газа ядерну бомбу. Його відсторонили від засідань уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Ультраправий міністр в інтерв'ю заявив, що ядерний удар по Газі став би "однією з можливостей". Коли йому нагадали, що у Секторі Газа знаходиться близько 240 заручників, він додав, що на війні є жертви.

"Я молюся і сподіваюся на їх повернення, але війна має свою ціну. Чому життя викрадених, звільнення яких я дуже хочу, важливіше, ніж життя солдатів і людей, яких потім уб'ють", - сказав Еліяху.

Також він заявив, що Сектора Газа не потрібно надавати гуманітарну допомогу, бо "ми б не передали нацистам гуманітарну допомогу".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху швидко відкинув заяву Еліяху про можливість ядерного удару по Сектору Газа.

"Слова Аміхая Еліяху відірвані від реальності... Ізраїль і ЦАХАЛ діють відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб запобігти шкоді непричетним людям, і ми продовжуватимемо це робити до перемоги", - сказав він.

На тлі конфлікту Нетаньяху відсторонив міністра від засідань уряду Ізраїлю.

Що відбувається у Секторі Газа

Через три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.

Наразі армія оборони Ізраїля продовжують операцію на півночі Гази, заявляючи про розширення зони. Тим часом ЦАХАЛ завдає ударів, знищують об'єкти ХАМАС на території Гази та у підземеллях, які використовують бойовики.

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Нетаньяху ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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