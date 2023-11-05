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У Харкові помер доброволець з Польщі. Він воював в Авдіївці

Харків, Неділя 05 листопада 2023 11:53
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У Харкові помер доброволець з Польщі. Він воював в Авдіївці Фото: у Харкові помер доброволець з Польщі (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові помер польський доброволець Мацєй Беднарський, який воював проти окупантів в Україні. Він потрапив у ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Відомо, що два тижні тому Беднарський потрапив у ДТП. Його госпіталізували до лікарні. На жаль, 4 листопада воїн помер у харківському госпіталі.

Про трагедію повідомила польська журналістка Кароліна Баца-Погожельська. Вона зазначила, що збиралася перевезти добровольця до лікарні у Києві.

За словами журналісти, поляк воював на Авдіївському напрямку. Перед ДТП він повертався з позиції в Авдіївці.

Іноземці допомагають Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

Нещодавно на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною трагедії став удар російського безпілотника.

Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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