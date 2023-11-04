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Росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт під Дніпром

Дніпропетровська область, Субота 04 листопада 2023 18:10
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Росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт під Дніпром Фото: Росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт під Дніпром (facebook.com MNSDNE)
Автор: Каріна Левицька

В Дніпропетровській області пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту", - повідомив глава ОВА.

За даними Лисака, попередньо жертв немає.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також написав, що російські військові влучили по обʼєкту інфраструктури.

"Стоїмо на порозі зими. Тож, ворог знову продовжує терор. Нелюди вже не знають, як ще сильніше тиснути на Україну та українців", - пояснив він.

Нагадаємо, днями російські окупанти вкотре атакували територію України з повітря. Так, ввечері 2 листопада вибухи лунали у Харкові й Кропивницькому. А в ніч на 3 листопада ворог вдарив по Харкову близько 10 дронами типу "Шахед".

Як попереджала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, зміна погодних умов впливатиме на удари з боку Росії. З настанням холодів терористи вдаватимуться до більш масованих атак.

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Дніпропетровська область окупанти Війна Росії проти України
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