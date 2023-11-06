ВСУ ударили по Керчи, а Минобороны готовит замену призыва: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 4 ноября:

Новости за 5 ноября:

Удар по Керчи

В субботу, 4 ноября, Вооруженные силы нанесли удар по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив", расположенному в Керчи. Через некоторое время информация о поражении была подтверждена Страткомом.

Согласно данным "Крымского ветра", наши воины ударили именно по малому ракетному кораблю "Аскольд".

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также поблагодарил пилотов за успешные удары.

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Изменения в Минобороны

Министерство обороны Украины в воскресенье, 5 ноября, объявило об утверждении новой концепции по набору в армию. Новация, в частности, предусматривает отказ от срочной службы и рекрутинг.

Однако, пока продолжается война, призыв будет оставаться.

В Харькове умер доброволец из Польши

В Харьков и умер польский доброволец Мацей Беднарский, воевавший против оккупантов в Украине. Он попал в ДТП.

Известно, что две недели назад он попал в ДТП. Его госпитализировали в больницу. К сожалению, 4 ноября воин скончался в харьковском госпитале.

В Израиле министр оскандалился заявлением об ядрышке

Израильский министр наследия Амихай Элияху предложил сбросить на Сектор Газа ядерную бомбу. Его отстранили от заседаний правительства.

Ультраправый министр заявил, что ядерный удар по Газе стал бы "одной из возможностей". Когда ему напомнили, что в секторе Газа находится около 240 заложников, он добавил, что на войне есть жертвы.

В Ровно полиция разоблачила "подпольную вечеринку" во время комендантского часа

В Ровно правоохранители разоблачили "подпольную вечеринку", которая проводилась в одном из заведений города во время комендантского часа.

Инцидент в аэропорту Гамбурга

Вечером 4 ноября вооруженный мужчина протаранил на автомобиле терминал аэропорта немецкого города Гамбург. Он выехал на взлетно-посадочную полосу, аэропорт приостановил работу.

Уже в воскресенье мужчину, который полтора суток держал 4-летнего ребенка в заложниках задержали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.