Аеропорт Гамбурга закрили через озброєного чоловіка. У нього в заручниках діти

Чоловіка помітили на своєму автомобілі Audi перед терміналом 1. Потім він зник, через кілька хвилин прорвався на автомобілі через бар'єр безпеки і виїхав на злітно-посадкову смугу.

За даними видання, у машині чоловік утримує двох дітей. Незадовго до того, як стрілка помітили співробітники служби безпеки аеропорту, його дружина викликала поліцію і попередила екстреним телефоном, що її чоловік мчить в аеропорт із дітьми.

Крім того, чоловік влаштував кілька пожеж у районі аеропорту. Він кілька разів вистрілив зі свого автомобіля і засів із дітьми в Audi.

Видання повідомляє, що авіасполучення в Гамбурзі повністю скасовано. Усі входи в термінали закриті. На місці працюють правоохоронці.

Hamburg Airport closed due to unknown armed man, reports Bild.



A high alert regime буде been declared at airport. pic.twitter.com/Gwm9qvanLz - S printer X (@SprinterX99880) November 4, 2023