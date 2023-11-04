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Вибухи у Керчі. Окупанти говорять про збиття ракет над доком, міг постраждати корабель РФ

Субота 04 листопада 2023 17:56
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Вибухи у Керчі. Окупанти говорять про збиття ракет над доком, міг постраждати корабель РФ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Керчі прогриміли вибухи в суботу ввечері, 4 листопада. Окупанти заявляють, що нібито працювала ППО.

Про це заявив окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

"У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків", - повідомив він, додавши, що постраждалих немає.

Водночас Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на підписників повідомляє, що на суднобудівному заводі в Керчі є влучання в споруджуваний малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт".

Зокрема, місцеві жителі повідомляють про задимлення в районі суднобудівного заводу "Залив".

Це одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів. З 2020 року розпочав будівництво авіаносних кораблів для ВМФ Росії.

Атаки України з РФ

Наприкінці жовтня стало відомо, що ЗСУ завдали удару по стратегічному об'єкту системи ППО росіян на західному узбережжі Криму.

Через українські удари по Криму російське командування перекидає кораблі Чорноморського флоту РФ із Севастополя до інших портів.

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Керч Війна Росії проти України
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