ЗСУ у Херсоні та черговий обмін полоненим: новини за 11 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ ще на підступах. У Резнікова розповіли, хто зайшов у Херсон

У п'ятницю, 11 листопада, українські військові перебувають на підступах до Херсону. До міста зайшли спеціальні підрозділи.

"Наразі війська знаходяться на підступах у Херсон... У місті перебувають спеціальні підрозділи. Ми починаємо повертати це місто", - заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр додала, що офіційно цієї інформації від Генштабу, Міноборони, та верховного головнокомандувача не було.

Україна повернула з полону ще 45 військових

Сьогодні, 11 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Наша країна змогла повернути ще 45 наших захисників.

"Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу", - написав керівник Офісу президента.

Також Україна повернула два тіла загиблих захисників.

Антонівський міст у Херсоні зруйнували, - ЗМІ

Антонівський міст у Херсоні не витримав обстрілів. ЗМІ повідомляють про його руйнування.

Тим часом пропагандистські ЗМІ поширюють кадри руйнування мосту, з якого помітно, що на ньому зруйновано кілька прольотів.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо руйнування мосту поки немає.

Нагадаємо, що вночі російські ЗМІ повідомляли про вибухи у районі Антонівського мосту.

Україна запустила збір на перший у світі флот морських дронів

Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.

"Кожну пʼяту ракету Росія запускає з кораблів. Важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів. Тому збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів", - написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністр цифрової трансформації повідомив, що один безпілотник коштує 10 млн гривень. Сьогодні Україна хоче зібрати на перші 10 штук.

Зеленський провів переговори з Шольцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на фронті та інше.

"Поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на полі бою, зокрема нові російські удари по цивільних. Підтримали продовження зернової ініціативи та узгодили позиції напередодні саміту G20", - написав президент.

Також Зеленський подякував Німеччині за її внесок в оборону неба України, а також її кордонів.

Зеленський зробив заяву про Херсон і опублікував відео

Президент України опублікував відео з Херсона та прокоментував вхід українських військових до обласного центру.

У відеозверненні Зеленський зазначив, що сьогодні історичний день для України.

"Ми повертаємо Херсон. На сьогодні наші захисники – на підступах до міста. Але спеціальні підрозділи вже перебувають у місті.

Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялися від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє”, - наголосив президент України.

Західна зброя може потрапити з України до Ірану. Це ризик, на який ми пішли, - Воллес

Ризик потрапляння наданої Україні західної зброї до Ірану існує. Проте така зброя не містить передових технологій.

Міністр оборони Британії Бен Воллес підкреслив, що факт можливого потрапляння наданої Україні західної зброї до Ірану великого занепокоєння не викликає. Він повідомив, що його відомство вивчає повідомлення про те, що РФ доставила британські та американські протитанкові та зенітні ракети до Ірану разом зі 140 мільйонами євро. В обмін отримали десятки безпілотників, призначених для використання проти України.

"Звичайно, ми не хочемо, щоб такі речі відбувалися. Але, по суті, це ризик, на який ми пішли, коли вирішили, що важливо допомогти Україні", - додав Воллес.

ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область

Українські військові звільнили від російської окупації всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро.

Станом на сьогодні російські окупанти контролюють лише Кінбурнську косу, частина якої теж входить до складу Миколаївської області.

"Тепер офіційно: всю Миколаївську область (крім Кінбурна) звільнено", - написав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

Кім також зазначив, що ЗСУ взяли під контроль водопровід, яким постачали воду з Дніпра в Миколаїв, однак спочатку його потрібно розмінувати.

Макрон привітав повернення Херсона

Президент Франції Еммануель Макрон привітав українців зі звільненням Херсона та назвав цю подію важливим кроком до відновлення їхніх суверенних прав.

"Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок", - йдеться у повідомленні.