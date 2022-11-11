Наш. Зеленський зробив заяву про Херсон і опублікував відео
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України опублікував відео з Херсона та прокоментував вхід українських військових до обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram глави держави.
"Наші. Наш. Херсон.", - йдеться у повідомленні президента України.
Нагадаємо, що українські військові вже заходять до Херсона. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.
Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що до Херсона увійшли спеціальні підрозділи.
Тим часом, українська розвідка закликає загарбників, яких російське командування покинуло в Херсоні, здаватися в полон. А ті, хто чинитиме опір, будуть знищені.
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