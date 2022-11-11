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Антонівський міст у Херсоні зруйнували, - ЗМІ (фото)

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Херсон, П'ятниця 11 листопада 2022 10:57
Антонівський міст у Херсоні зруйнували, - ЗМІ (фото) Фото: ЗМІ повідомили про руйнування Антонівського мосту (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

Антонівський міст у Херсоні не витримав обстрілів. ЗМІ повідомляють про його руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Херсон".

Антонівський міст у Херсоні зруйнували, - ЗМІ (фото)

Фото: ЗМІ повідомили про руйнування Антонівського мосту (suspilne.media)

"Антонівський міст у Херсоні обвалився. Так він виглядає зараз, повідомили Суспільному місцеві жителі", - пише видання.

Тим часом пропагандистські ЗМІ поширюють кадри руйнування мосту, з якого помітно, що на ньому зруйновано кілька прольотів.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо руйнування мосту поки немає.

Нагадаємо, що вночі російські ЗМІ повідомляли про вибухи у районі Антонівського мосту.

Додамо, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ вчора вдалося розгромити колону та тимчасовий штаб росіян біля Антонівського мосту у Херсоні.

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