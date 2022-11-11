Україна запустила збір на перший у світі флот морських дронів: як задонатити
Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"Кожну пʼяту ракету Росія запускає з кораблів. Важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів. Тому збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів", - написав він.
Федоров зазначив, що подібні дрони вже показали себе у бухті Севастополя, вразивши флагман флоту РФ "Адмірал Макаров". Після цього, за його словами, країна-агресор втратила беззаперечну перевагу на воді.
Міністр цифрової трансформації повідомив, що один безпілотник коштує 10 млн гривень. Сьогодні Україна хоче зібрати на перші 10 штук.
"Це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною. А також - наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів", - написав Федоров.
Дізнатися більше та приєднатися до ініціативи можна на сайті.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував збір коштів на морські дрони через благодійну платформу United24.
Зазначимо, що раніше українським бійцям передали медичний гелікоптер Мі-2 АМ-1. Повітряне судно придбали завдяки пожертвам через фандрайзингову платформу UNITED24.
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