Україна запустила збір на перший у світі флот морських дронів: як задонатити

Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

"Кожну пʼяту ракету Росія запускає з кораблів. Важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів. Тому збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів", - написав він.

Федоров зазначив, що подібні дрони вже показали себе у бухті Севастополя, вразивши флагман флоту РФ "Адмірал Макаров". Після цього, за його словами, країна-агресор втратила беззаперечну перевагу на воді.

Міністр цифрової трансформації повідомив, що один безпілотник коштує 10 млн гривень. Сьогодні Україна хоче зібрати на перші 10 штук.

"Це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною. А також - наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів", - написав Федоров.

Дізнатися більше та приєднатися до ініціативи можна на сайті.