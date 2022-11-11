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Україна повернула з полону ще 45 військових

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П'ятниця 11 листопада 2022 14:32
Україна повернула з полону ще 45 військових Фото: Україна повернула з полону ще 45 військових (t.me/ermaka2022)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 11 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Наша країна змогла повернути ще 45 наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу", - написав він.

Також Україна повернула два тіла загиблих захисників.

Нагадаємо, 29 жовтня Україна повернула ще 52 наших військових.

3 листопада відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулись 107 українців, серед яких 74 захисники "Азовсталі".

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Андрій Єрмак Обмін полоненими
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