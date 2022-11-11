Фото: Україна повернула з полону ще 45 військових (t.me/ermaka2022)

Сьогодні, 11 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Наша країна змогла повернути ще 45 наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.