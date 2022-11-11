Україна повернула з полону ще 45 військових
Фото: Україна повернула з полону ще 45 військових (t.me/ermaka2022)
Сьогодні, 11 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Наша країна змогла повернути ще 45 наших захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу", - написав він.
Також Україна повернула два тіла загиблих захисників.
Нагадаємо, 29 жовтня Україна повернула ще 52 наших військових.
3 листопада відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулись 107 українців, серед яких 74 захисники "Азовсталі".
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