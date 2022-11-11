Росіяни наступають на низці напрямків, а ЗСУ звільняють Херсонську область, - Генштаб

Російські окупанти намагаються наступати на низці напрямків. Тим часом наші герої продовжують звільняти Херсонську область.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів", - пише Генштаб.

Зазначається, що офіційне оприлюднення результатів буде надано пізніше з міркувань безпеки.

Тим часом ворог, як стверджує Генштаб, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі Криму. Також намагається наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби росіяни завдали:

3 ракетних удари;

9 авіаційних ударів;

10 ударів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, однак загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів залишається.

Обстріли на інших напрямках:

на Слобожанському напрямку - з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

- з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;

- з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині; на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямк у - з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

у - з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.

Досягнення наших героїв

В районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Мі-8, а в районі Енергодару було уражено управління ворога – загинуло понад 50 окупантів, більш як 40 - поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52.

"В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки", - додає пресслужба.

Протягом поточної доби авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили: