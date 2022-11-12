ВСУ в Херсоне и очередной обмен пленным: новости за 11 ноября

Война России против Украины: последние новости

ВСУ еще на подступах. У Резникова рассказали, кто вошел в Херсон

В пятницу, 11 ноября, украинские военные находятся на подступах к Херсону. В город вошли специальные подразделения.

"В настоящее время войска находятся на подступах в Херсон... В городе находятся специальные подразделения. Мы начинаем возвращать этот город", - заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр добавила, что официально этой информации от Генштаба, Минобороны и верховного главнокомандующего не было.

Украина вернула из плена еще 45 военных

Сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Наша страна смогла вернуть еще 45 наших защитников.

"Произошел очередной обмен - удалось уволить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство", - написал руководитель Офиса президента.

Также Украина вернула два тела погибших защитников.

Антоновский мост в Херсоне разрушили, - СМИ

Антоновский мост в Херсоне не выдержал обстрелы. СМИ сообщают о его разрушении.

Между тем, пропагандистские СМИ распространяют кадры разрушения моста, с которого заметно, что на нем разрушены несколько пролетов.

Отметим, что официальных комментариев по поводу разрушения моста пока нет.

Напомним, ночью российские СМИ сообщали о взрывах в районе Антоновского моста.

Украина запустила сбор на первый в мире флот морских дронов

Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию.

"Каждую пятую ракету Россия запускает с кораблей. Важно максимально оградить украинские города и акватории от обстрелов. Поэтому собираем средства на 100 морских дронов украинского производства. Они могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Маленькие и быстрые, дроны способны успешно атаковать российские корабли сотни миллионов долларов", – написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министр цифровой трансформации сообщил, что один беспилотник стоит 10 млн. гривен. Сегодня Украина хочет собрать первые 10 штук.

Зеленский провел переговоры с Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на фронте и прочее.

"Пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на поле боя, в том числе новые российские удары по гражданским. Поддержали продолжение зерновой инициативы и согласовали позиции в преддверии саммита G20", - написал президент.

Также Зеленский поблагодарил Германию за ее вклад в оборону неба Украины, а также за ее границы.

Зеленский сделал заявление о Херсоне и опубликовал видео

Президент Украины опубликовал видео из Херсона и прокомментировал вход украинских военных в областной центр.

В видеообращении Зеленский отметил, что сегодня исторический день для Украины.

"Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе.

Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое”, - подчеркнул президент.

Западное оружие может попасть из Украины в Иран. Это риск, на который мы пошли, – Уоллес.

Риск попадания предоставленного Украине западного оружия в Иран существует. Однако такое оружие не содержит передовых технологий.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подчеркнул, что факт возможного попадания предоставленного Украине западного оружия в Иран большого беспокойства не вызывает. Он сообщил, что его ведомство изучает сообщение о том, что РФ доставила британские и американские противотанковые и зенитные ракеты в Иран вместе со 140 миллионами евро. В обмен получили десятки беспилотников, предназначенных для использования против Украины.

"Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но по сути это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине", - добавил Воллес.

ВСУ уволили почти всю Николаевскую область

Украинские военные освободили от российской оккупации всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр.

На сегодняшний день российские оккупанты контролируют лишь Кинбурнскую косу, часть которой тоже входит в состав Николаевской области.

"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) уволена", - написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Ким также отметил, что ВСУ взяли под контроль водопровод, которым поставляли воду из Днепра в Николаев, однако сначала его нужно разминировать.

Макрон приветствовал возвращение Херсона

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил украинцев с увольнением Херсона и назвал это событие важным шагом к восстановлению их суверенных прав.

"Приветствую с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать Украинцев и Украинок", - говорится в сообщении.