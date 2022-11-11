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Працював з Медведчуком. Росіянину, який готував держпереворот в Україні, оголосили підозру

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 14:40
Працював з Медведчуком. Росіянину, який готував держпереворот в Україні, оголосили підозру Фото: СБУ оголосила підозру росіянину, який готував держпереворот в Україні (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росіянину, який готував держпереворот на заході України, оголосили підозру. Громадянин РФ співпрацював з нардепом-зрадником Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними СБУ, Росія планувала створити на заході України так звані "народні республіки" із застосуванням сили. Державний переворот повинен був збігтися за часом зі вторгнення РФ.

Організацією державного перевороту займався росіянин, який раніше був співробітником розвідки та пов’язаний з російськими спецслужбами і Кремлем. Він планував використати громадські організації в Україні для здійснення свого плану. Ці структури підтримували ідею повернення до СРСР у складі трьох "слов'янських" держав: України, РФ та Білорусі.

СБУ зазначила, що росіянин вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов'язаних з "Українським вибором" Віктора Медведчука. Він пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні.

Фігуранти схеми домовилися співпрацювати та налагодили канали для фінансування держперевороту. Перед початком вторгнення один зі зловмисників почав вербувати учасників силового крила перевороту.

Громадянину РФ оголосили підозру за ч. 1 ст. 109 КК України (змова з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади).

Фото: СБУ оголосила підозру росіянину, який готував держпереворот в Україні (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, СБУ затримала російських диверсантів, які планували вбити командирів ССО України.

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