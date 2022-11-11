Росіяни з артилерії накрили Вовчанськ: постраждали приватні будинки (фото)
У п'ятницю, 11 листопада, російські військові знову атакували Вовчанськ (Харківська область). Окупанти з артилерії обстріляли приватний сектор міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Харківській області.
"11 листопада до відділу поліції № 1 Чугуївського РУП надійшло повідомлення, що військові РФ здійснили артилерійський обстріл", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають правоохоронці, окупанти гатили зі зброї 152 калібру. Працівники відділу поліції зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази.
"Постраждалих немає. Частково пошкоджено два будинки, паркан, ворота", - пояснили правоохоронці.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що вранці 2 листопада російські війська завдали удару по Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.
Також у п'ятницю, 28 жовтня, росіяни знову обстріляли Вовчанськ. Внаслідок атаки постраждали будинки.
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