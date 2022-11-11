Крім Кінбурнської коси. ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область

Українські військові звільнили з російської окупації всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Станом на сьогодні російські окупанти контролюють лише Кінбурнську косу, частина якої теж входить до складу Миколаївської області.

"Тепер офіційно: всю Миколаївську область (крім Кінбурна) звільнено", - написав очільник ОВА у своєму Telegram-каналі.

Кім також зазначив, що ЗСУ взяли під контроль водопровід, яким постачали воду з Дніпра в Миколаїв, однак спочатку його потрібно розмінувати.

"Найближчим часом знатиму терміни потенційного відновлення питної води в Миколаїв", - додав він.