ua ru
Пт, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Мелітополі підірвали колаборанта - "заступника міністра": що про це відомо

Новость на русском →
Мелітополь, П'ятниця 11 листопада 2022 09:24
У Мелітополі підірвали колаборанта - "заступника міністра": що про це відомо Фото: в Мелітополі підірвали колаборанта Андрія Бойка (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Мелітополі підірвали так званого "заступника міністра зі спорту регіону". Вибух пролунав у під'їзді будинку, де проживав колаборант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойка. Доля зрадника поки що невідома. Чекаємо на новини від сил спротиву", - написав Федоров.

Тим часом у СтратКомі ЗСУ повідомили, що вибух стався саме у квартирі зрадника.

"За попередньою інформацією в Мелітополі підірвали колаборанта. Вибух стався у квартирі, де проживає Андрій Бойко", - йдеться в повідомленні.

Російські пропагандистські ЗМІ також підтвердили інцидент.

"Вибуховий пристрій було закладено у зливовий стік біля козирка під'їзду будинку, в якому мешкає чиновник", - повідомили росЗМІ.

Там повідомили, що колаборант живий але "трохи контужений". А так звана "поліція" вже погрожує помститися за Бойка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть так званого "заступника губернатора Херсонської області" Кирила Стремоусова, який нібито загинув у ДТП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь колаборант Вибух
NEWS
Мінус 710 окупантів, десяток танків та вертоліт: нові втрати Росії
Мінус 710 окупантів, десяток танків та вертоліт: нові втрати Росії
DAILY
"Взяти не можуть, тому знищують все навколо". Як живе Бахмут під постійною атакою росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Взяти не можуть, тому знищують все навколо". Як живе Бахмут під постійною атакою росіян