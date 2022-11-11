Мінус 710 окупантів, десяток танків та вертоліт: нові втрати Росії
Українські військові минулої доби знищили ще 710 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 79 400 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано,
- танків - 2814 (+10) од.,
- бойових броньованих машин - 5696 (+14) од.,
- артилерійських систем - 1817 (+12) од.,
- РСЗВ - 393 (+0) од.
- засоби ППО - 205 (+0) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1505 (+6),
- крилаті ракети - 399 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4259 (+17) од.,
- спеціальна техніка - 159 (+0).
За добу найбільші втрати ворог зазнав Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, за даними ISW, зимова погода може завдати непомірної шкоди погано екіпірованим російським силам в Україні, але добре забезпечені ЗСУ навряд чи зупинять контрнаступ.
Як відомо, українські війська продовжують звільняти населені пункти на Херсонщині. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, з 1 жовтня ЗСУ відбили в окупантів територій площею до 1381 кв.
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