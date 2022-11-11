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У Херсоні після втечі росіян залишилися переодягнені в цивільне солдати

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П'ятниця 11 листопада 2022 15:22
У Херсоні після втечі росіян залишилися переодягнені в цивільне солдати Фото: в Херсоні після втечі росіян залишились солдати переодягнені в цивільне (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові можуть спробувати створити картинку "героїчного опору" українським військовим в Херсоні. Не усі окупанти втекли з міста та були змушені переодягнутись в цивільне.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

"За даним нашого підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ", - пише пресслужба.

Насправді ж, росіяни, які залишились в Херсоні звичайні смертники, яким командування обіцяло "шляхи відходу". Водночас спротив знає місця перебування усіх переодягнутих окупантів. Також про це знають й ЗСУ.

"Так що, тікай, окупанте, поки маєш шанс", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Міністерстві оборони Росії заявили про завершення перекидання військ на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Як відзначає ГУР, Херсон повернувся під контроль українських військ. ЗСУ вже заходять в місто.

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