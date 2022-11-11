У Херсоні після втечі росіян залишилися переодягнені в цивільне солдати

Російські військові можуть спробувати створити картинку "героїчного опору" українським військовим в Херсоні. Не усі окупанти втекли з міста та були змушені переодягнутись в цивільне.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Центр національного спротиву ".

"За даним нашого підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ", - пише пресслужба.

Насправді ж, росіяни, які залишились в Херсоні звичайні смертники, яким командування обіцяло "шляхи відходу". Водночас спротив знає місця перебування усіх переодягнутих окупантів. Також про це знають й ЗСУ.

"Так що, тікай, окупанте, поки маєш шанс", - додає пресслужба.