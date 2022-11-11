Західна зброя може потрапити з України до Ірану. Це ризик, на який ми пішли, - Воллес

Воллес підкреслив, що факт можливого потрапляння наданої Україні західної зброї до Ірану великого занепокоєння не викликає. Він повідомив, що його відомство вивчає повідомлення про те, що РФ доставила британські та американські протитанкові та зенітні ракети до Ірану разом зі 140 мільйонами євро. В обмін отримали десятки безпілотників, призначених для використання проти України.

"Звичайно, ми не хочемо, щоб такі речі відбувалися. Але, по суті, це ризик, на який ми пішли, коли вирішили, що важливо допомогти Україні", - додав Воллес.

Міністр додав, що це має і зворотний ефект. Британія та її союзники по НАТО змогли навчитися на російській зброї, яку захопили українці. Воллес пояснив, що протитанкові ракети NLAW, які Британія передала Україні та які могли опинитися в руках Ірану, є надзвичайно ефективним озброєнням, яке все ж не оснащене технологіями наступного покоління.

"Росія втратила значну кількість своїх можливостей класу А - вони були захоплені сотнями і тисячами. Це дивовижна можливість для країн НАТО зрозуміти технології, які використовуються в російському обладнанні, і це дасть нам дуже важливу стратегічну перевагу в майбутньому", - пояснив Воллес.

Також міністр розповів про деталі. За його словами, існуватимуть відмінності між тим, що розробляють іранці - якщо вони мають ядерну зброю, - і тим, що має Британія.

"І те ж саме стосується американських Javelin... Тому я не особливо турбуюся. Але, звичайно, це був ризик, на який ми пішли з розрахунком", - додав Воллес.