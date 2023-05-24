Зеленський приїхав на передову і Німеччина передала нову зброю для ЗСУ: новини за 23 травня

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський приїхав на фронт, щоб особисто привітати морпіхів (фото)

Президент Володимир Зеленський прибув на фронтову ділянку. Там він особисто привітав бійців із Днем морської піхоти та вручив їм нагороди.

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!" - написав Зеленський.

Верховний головнокомандувач заслухав доповідь командувача морської піхоти й ОТУ "Донецьк" генерал-лейтенанта Юрія Содоля щодо поточної ситуації на визначеній ділянці фронту.

Пізніше він назвав цей візит завершальним компонентом після багатьох зустрічей і переговорів із партнерами, які відбулися цими днями.

Радар для ППО і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector.

До списку допомоги увійшли:

Радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D;

Броньовані мостоукладачі Biber - 2;

Безпілотники-розвідники Vector - 46;

Антидронні системи - 8;

Прикордонні автомобілі - 6;

Ваговози 8х6 - 2;

Тягачі із напівпричепами - 5;

Вантажівки Zetros - 8.

Шольц про завершення війни: закінчиться членством України у Євросоюзі

Війна Росії проти України закінчиться тим, що наша країна стане повноправним членом Євросоюзу.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, він упевнений у тому, що Росії не вдасться здобути перемогу у війні проти України.

"Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу як повноправний член", - підкреслив Шольц.

Він також зазначив, що його партія соціал-демократів, яка зараз входить до правлячої коаліції, підтримує дію в Європі принципів незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав та права народів на самовизначення.

Франція готова укласти угоду щодо надання Україні гарантій безпеки, - МЗС

Франція готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе у довгостроковій перспективі.

За повідомленням американської газети WSJ, поки рішення про членство України в НАТО ще не прийнято, країни Заходу обговорюють гарантії безпеки Києва. Зазначається, що США разом із Францією, Німеччиною та Великобританією зможуть зіграти роль гарантів безпеки України.

У МЗС Франції запитали, чи є такий гарантійний план для України, про які саме гарантії йде мова і чи можна передбачити такий план до закінчення війни в Україні.

"Франція разом зі своїми партнерами продовжує розмірковувати над тим, як найкраще підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та у всіх сферах", - відповіли у МЗС Франції.

Президент Молдови відповіла, чи заарештують Путіна, якщо він приїде до країни

Молдова заарештує російського диктатора Володимира Путіна, якщо він відвідає країну.

У президента Молдови Маї Санду запитали, чи арештують Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде до Молдови.

"Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду", - сказала вона.

Орбан заявив, що Україна не виграє війну. МЗС поставило його на місце

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії. На таке висловлювання вже відреагували в українському МЗС.

"Дивлячись на цифри, дивлячись на оточення, дивлячись на той факт, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що для бідних українців немає перемоги на полі бою", - сказав він.

Речник МЗС Олег Ніколенко після таких висловлювання Орбана заявив, що в Кремлі мають радіти, адже прем'єр Угорщини зняв відповідальність Росії за її агресію проти України.

"Ті ж самі європейські політики стверджували торік, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", - написав він.

Єврокомісія виділила Україні транш макрофіну на 1,5 млрд євро: на що витратять кошти

Європейська комісія виділила Україні четвертий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро.

"Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури", - написав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Таким чином, виплати Євросоюзу в рамках макрофінансової допомоги цьогоріч сягнуть уже 7,5 млрд євро.

Спроба №2. УЗ повертає стару послугу в поїздах, про яку мало хто пам'ятає

У поїздах "Укрзалізниці" запустять тестову послугу жіночих купе для підвищення безпеки поїздок. Квитки можна буде придбати у застосунку компанії.

Повідомляється, що наразі розробляють IT-рішення, після чого будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також УЗ проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Голова правління УЗ Євген Лященко зазначив, що залізничники вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі.

В Україні до п'ятниці буде нестійка погода: прогноз на тиждень

Погода в Україні цього робочого тижня, з 23 по 26 травня, буде дощовою. При цьому подекуди очікуються грози та штормовий вітер.

За прогнозом синоптиків, до п'ятниці очікується нестійка погода. Так, в Україні, крім західних областей очікуються короткочасні дощі. При цьому місцями прогнозуються грози.

Також в Україні подекуди очікуються град і шквали 15-20 м/с. Вітер східний, північно-східний, 3-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11 +16 градусів, а в західній частині +6 +12 градусів. При цьому температура вдень становитиме +20 +26 градусів.