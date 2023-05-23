Орбан заявив, що Україна не виграє війну. МЗС поставило його на місце

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії. На таке висловлювання вже відреагували в українському МЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Орбана Bloomberg .

"Дивлячись на цифри, дивлячись на оточення, дивлячись на той факт, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що для бідних українців немає перемоги на полі бою", - сказав він.

Орбан вважає, що війну нібито можна зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. Прем'єр сподівається, що наступним президентом Штатів стане Дональд Трамп, який заявляв, що нібито здатен "завершити війну за 24 години" та говорив, що дозволив би РФ забрати частину територій України, щоб уникнути війни.

Прем'єр Угорщини також заявив, що нібито неважливо те, хто до кого вторгся, адже питання полягає у тому, що буде наступного ранку.

"Наступного ранку, і це є фактом, помре ще більше і більше людей. Немає шансів для перемоги для жодної зі сторін. Це війна, яка позбавляє багатьох людей життя, не даючи результату", - сказав він.

Орбан заявив, що треба переконати сторони у необхідності досягти єдиного можливого рішення, яким, на цього думку, є припинення вогню. А вже після цього слід починати мирні переговори.

Реакція МЗС України

Речник МЗС Олег Ніколенко після таких висловлювання Орбана заявив, що в Кремлі мають радіти, адже прем'єр Угорщини зняв відповідальність Росії за її агресію проти України.

"Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", - написав він.

Так, Ніколенко підкреслив, що на відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення територій від окупантів. Адже це єдиний шлях не лише для відновлення миру в Україні, але і гарантування безпеки всієї Європи.

З огляду на це, критично важливо об’єднати зусилля задля того, щоб Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії.

Позиція Угорщина щодо війни Росії проти України

Угорщину називають найближчою до Кремля країною ЄС. Так, вона блокує санкції проти російських олігархів та компаній, запобігає виділенню коштів для України.

Так, міністри закордонних справ країн ЄС не змогли схвалити виділення восьмого траншу на закупівлю озброєння для України, оскільки Угорщина погрожувала ветувати передачу коштів.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто зазначив, що Будапешт блокує кошти від ЄС, адже хоче, що Україна зняла санкції з угорського ОТР Bank, який раніше внесли до списку міжнародних спонсорів війни, адже він продовжує працювати в РФ.

До того ж, Угорщина є одним із небагатьох членів НАТО, які відмовилися постачати зброю, щоб допомогти Україні відбити вторгнення Росії.

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