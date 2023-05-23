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Єврокомісія виділила Україні транш макрофіну на 1,5 млрд євро: на що витратять кошти

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Вівторок 23 травня 2023 14:07
Єврокомісія виділила Україні транш макрофіну на 1,5 млрд євро: на що витратять кошти Фото: віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейська комісія виділила Україні четвертий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса у Twitter.

Україна отримала новий транш у рамках кредитної програми MFA+, що передбачає виконання певних умов і не пов'язана з моніторинговою програмою МВФ.

"Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури", - написав Домбровскіс.

Таким чином, виплати Євросоюзу в рамках макрофінансової допомоги цьогоріч сягнуть уже 7,5 млрд євро.

Транш від ЄС

У грудні 2022 року країни ЄС підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні на 2023 рік.

Разом з цим, Україна також отримує транші від Європейського фонду. Проте вчора голови МЗС країн Євросоюзу не змогли схвалити виділення восьмого траншу на закупівлю озброєння для України, адже Угорщина погрожувала ветувати передачу коштів.

Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що Будапешт блокує кошти від ЄС, оскільки хоче, що Україна зняла санкції з угорського ОТР Bank, який раніше внесли до списку міжнародних спонсорів війни, адже банк продовжує працювати у Росії.

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