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Понад 1000 ударів за добу. Військові показали, як нищать окупантів (відео)

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Вівторок 23 травня 2023 16:22
Понад 1000 ударів за добу. Військові показали, як нищать окупантів (відео) Ілюстративне фото: військові показали, як нищать окупантів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за добу знищили понад роту російських окупантів на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Він зазначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1029 вогневих завдань на Таврійському напрямку.

Тарнавський також додав відео, на якому видно, як наші захисники б'ють по базі росіян. Внаслідок обстрілу, ймовірно, є загиблі та поранені серед окупантів.

Ситуація на Таврійському напрямку

Зазначимо, що Таврійський напрямок охоплює від лівого берега Херсона до Авдіївки.

За даними ISW, росіяни досягли певних успіхів у районі Авдіївки. При цьому український Генштаб повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Раніше у Міноборони повідомляли, що загарбники просунулися у Мар'їнку, але ЗСУ змогли дуже ускладнити задачу ворогу.

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