Зеленський про візит на фронт: завершальний компонент після багатьох зустрічей

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав військових у Донецькій області. Він назвав цей візит завершальним компонентом після багатьох зустрічей і переговорів із партнерами, які відбулися цими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яка опублікована у Facebook .

"Сьогодні був у Донецькій області, на наших передових позиціях - у районі Вугледара й Марʼїнки. Мав честь привітати наших морпіхів з їхнім професійним святом, Днем морської піхоти України", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що саме на передовій було правильним оголосити про створення в Україні корпусу морської піхоти. До наявних підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти - і Україна забезпечить їх сучасною зброєю й технікою.

"Власне, ця поїздка на передову стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей і переговорів із партнерами, які відбулися цими днями та в попередні тижні", - сказав президент.

Він пояснив, що головне завдання нашої держави й сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні можливостей наших воїнів і нашої держави загалом. Кожен закордонний візит і майже кожні переговори дають Україні змогу стати сильнішою.

Візити Зеленського за кордон

Нещодавно президент Зеленський вирушив у європейське турне, відвідав Італію, Німеччину, Францію та Британію. За результатом зустрічей було оголошено про нові поставки озброєнь для ЗСУ.

Також Зеленський відвідав Саудівську Аравію, а після вирушив до Японії на саміт G7. Там він серед іншого провів зустріч із президентом США Джо Байденом, а також уперше зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.