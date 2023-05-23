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Обстріл Авдіївки: житловий будинок повністю зруйновано, люди під завалами

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Авдіївка, Вівторок 23 травня 2023 15:52
Обстріл Авдіївки: житловий будинок повністю зруйновано, люди під завалами Фото: житловий будинок в Авдіївці повністю зруйновано, люди під завалами (t.me/StepanychUA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через ракетний удар російських окупантів по Авдіївці повністю зруйновано житловий будинок. Під його завалами перебувають щонайменше дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша.

За його словами, у будинку зруйновано дев'ять поверхів - до фундаменту.

"Під завалами - дві людини, але може бути до п‘яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка - у важкому стані", - написав він.

Барабаш закликав цивільних, що досі перебувають в Авдіївці, евакуюватися.

Обстріли Авдіївки

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що сьогодні загарбники завдали авіаракетного удару по Авдіївці, внаслідок чого щонайменше дві людини отримали поранення.

Російські окупанти постійно обстрілюють Авдіївку. Так, лише за минулу добу двоє людей отримали поранення через атаку по місту. Проте там досі залишаються близько 1700 цивільних.

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