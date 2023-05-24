Зеленский приехал на передовую и Германия передала новое оружие для ВСУ: новости за 23 мая

Война России против Украины: последние новости

Зеленский приехал на фронт, чтобы лично поздравить морпехов (фото)

Президент Владимир Зеленский прибыл на фронтовый участок. Там он поздравил бойцов с Днем морской пехоты и вручил им награды.

"Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!" - написал Зеленский.

Верховный главнокомандующий заслушал доклад командующего морской пехотой и ОТУ "Донецк" генерал-лейтенанта Юрия Содоля по поводу текущей ситуации на определенном участке фронта.

Позже он назвал этот визит завершающим компонентом после многих встреч и переговоров с состоявшимися на днях партнерами.

Радар для ПВО и не только. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и разведывательные беспилотники Vector.

В список помощи вошли:

Радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D;

Бронированные мостоукладчики Biber - 2;

Беспилотники-разведчики Vector - 46;

Антидронные системы - 8;

Пограничные автомобили - 6;

Весовозы 8х6 - 2;

Тягачи с полуприцепами - 5;

Грузовики Zetros - 8.

Шольц о завершении войны: закончится членством Украины в Евросоюзе

Война России против Украины окончится тем, что наша страна станет полноправным членом Евросоюза.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, он уверен в том, что России не удастся одержать победу в войне против Украины.

"Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член", - подчеркнул Шольц.

Он также отметил, что его партия социал-демократов, которая сейчас входит в правящую коалицию, поддерживает действие в Европе принципов неприменения силы, незыблемости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

Франция готова заключить соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности, - МИД

Франция готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут защитить себя в долгосрочной перспективе.

По сообщению американской газеты WSJ, пока решение о членстве Украины в НАТО еще не принято, страны Запада обсуждают гарантию безопасности Киева. США вместе с Францией, Германией и Великобританией смогут сыграть роль гарантов безопасности Украины.

В МИД Франции спросили, есть ли такой гарантийный план для Украины, о каких именно гарантиях идет речь и можно ли предусмотреть такой план до окончания войны в Украине.

"Франция вместе со своими партнерами продолжает размышлять над тем, как лучше поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех сферах", - ответили в МИД Франции.

Президент Молдовы ответила, арестуют ли Путина, если он приедет в страну

Молдова арестует российского диктатора Владимира Путина, если посетит страну.

У президента Молдовы Маи Санду спросили, арестуют ли Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в Молдову.

"Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда", - сказала она.

Орбан заявил, что Украина не выигрывает войну. МИД поставил его на место

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина вроде бы не может выиграть войну против России. На такое высказывание уже отреагировали в украинском МИДе.

"Глядя на цифры, глядя на окружающих, глядя на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что для бедных украинцев нет победы на поле боя", - сказал он.

Представитель МИД Олег Николенко после таких высказываний Орбана заявил, что в Кремле должны радоваться, ведь премьер Венгрии снял ответственность России за ее агрессию против Украины.

"Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас", - написал он.

Еврокомиссия выделила Украине транш макрофина на 1,5 млрд евро: на что потратят средства

Европейская комиссия выделила Украине четвертый транш макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро.

"Эта регулярная поддержка ЕС помогает Украине удовлетворить финансовые потребности, как выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры", - написал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Таким образом, выплаты Евросоюза в рамках макрофинансовой помощи в этом году достигнут уже 7,5 млрд евро.

Попытка №2. УЗ возвращает старую услугу в поездах, о которой мало кто помнит

В поездах "Укрзализныци" запустят тестовую услугу женских купе для повышения безопасности поездок. Билеты можно приобрести в приложении компании.

Сообщается, что в настоящее время разрабатываются IT-решения, после чего будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Также УЗ проводит консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

Глава правления УЗ Евгений Лященко отметил, что железнодорожники изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе.

В Украине до пятницы будет неустойчивая погода: прогноз на неделю

Погода в Украине на этой рабочей неделе, с 23 по 26 мая, будет дождливой. При этом местами ожидаются грозы и штормовой ветер.

По прогнозу синоптиков, к пятнице ожидается неустойчивая погода. Да, в Украине, кроме западных областей ожидаются кратковременные дожди. При этом местами прогнозируются грозы.

Также в Украине ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11+16 градусов, а в западной части +6+12 градусов. При этом температура днем составит +20+26 градусов.