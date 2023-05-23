Зеленський приїхав на фронт, щоб особисто привітати морпіхів (фото)
Президент Володимир Зеленський прибув на фронтову ділянку. Там він особисто привітав бійців із Днем морської піхоти та вручив їм нагороди.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.
"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!" - написав Зеленський.
Фото: Зеленський приїхав на фронт, щоб особисто привітати морпіхів (t.me/V_Zelenskiy_official)
В Україні відзначають День морської піхоти
День морської піхоти - це професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке відзначається щороку 23 травня.
Свято започатковане 2014 року й у 2014-2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування 23 травня встановлена від 2018 року Указом президента України № 145/2018 "Про День морської піхоти України".
У цей день було покладено основу сучасної морської піхоти. Сучасні морські піхотинці сьогодні героїчно боронять Україну від російських загарбників.
Зеленський відвідує українських захисників на фронті
Нагадаємо, що в березні президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.
Також у квітні глава держави у квітні побував у Донецькій області. Тоді він відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці.
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