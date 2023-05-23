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У росіян закінчуються "Орлани". В хід пішли безпілотники з фанери

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Україна, Вівторок 23 травня 2023 20:02
У росіян закінчуються "Орлани". В хід пішли безпілотники з фанери Фото: Військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В армії РФ схоже почали закінчуватися "Орлани". Українським військовим вдалося збити ворожий безпілотник, який був зроблений із фанери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Мабуть, у росіян закінчуються "Орлани" та інші сучасні БПЛА. Завдання з повітряної розвідки виконують фанерні літачки", - йдеться у повідомленні.

Мобільною вогневою групою 71 окремої єгерською бригадою ДШВ ЗСУ зі стрілецької зброї був знищений російський безпілотний літальний апарат.

У росіян закінчуються &quot;Орлани&quot;. В хід пішли безпілотники з фанери"По залишках видно, що фанерний літачок зроблений досить примітивно. Однак за інформацією, даний тип "надсучасного" БПЛА поставлений на серійне виробництво", - пояснили в ДШВ.

"Орлан-10"

Російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.

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