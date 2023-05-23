Українські військові у Британії навчаються обслуговувати системи M270 (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Британії .

Згідно з відкритими даними, Україна вже має у своєму розпорядженні понад 16 таких установок. Вона отримала їхню відмінність від Британії, Франції, Норвегії, Німеччини та Італії.

Розроблено фірмою Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Прийнята на озброєння сухопутних військ США 1983 року. Пускову установку змонтовано на гусеничній базі американської платформи Bradley. У кабіні розміщується бойовий розрахунок із трьох осіб: командир установки, навідник і механік-водій.

Універсальна пускова установка, що використовується як РСЗВ та встановлення для запуску тактичних ракет.

"Навчання проводиться британськими інструкторами через Op Orbital, щоб гарантувати, що РСЗВ працюватиме у бою", - додали у Міноборони Британії.

Зазначається, що мова йде про реактивну систему залпового вогню M270.

Нещодавно стало відомо, що Норвегія надасть Україні три радари Arthur та вісім далекобійних реактивних артилерійських установок типу MLRS. Допомога виділяється у тісній співпраці з Великобританією.

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