ЗСУ просуваються з двох боків у Бахмуті. Яка ситуація у місті на зараз
У Бахмуті Донецької області ворог знизив темпи наступальних дій. Водночас ЗСУ надалі просуваються на півдні та півночі від міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр під час телемарафона.
"По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літака", - розповіла вона.
Як додала Маляр, цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась.
"Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока. В місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль", - додала вона.
Що стосується передмістя, то там тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається.
"На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати", - констатувала Маляр.
За даними Інституту вивчення війни на ранок 23 травня, на північ і південь від Бахмута ЗСУ ведуть бої за захоплення висот, а в самому місті наші воїни утримують укріпрайон. За даними на 22 травня ЗСУ вдалося просунутися на 200-400 метрів. Раніше президент США Джо Байден заявляв, що під Бахмутом росіяни втратили 100 тисяч людей убитими та пораненими.
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