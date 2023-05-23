Чи виведе Пригожин "Вагнер" з Бахмута з 25 травня: що кажуть у ЗСУ

Заява Євгена Пригожина про те, що він виведе підконтрольних "вагнерівців" з Бахмуту після 25 травня продиктована страхом та розумінням своїх перспектив. Однак керівництво Росії не дасть йому цього зробити.

"Я думаю, що Пригожин неймовірно хоче звідти піти. Він хоче зберегти залишки свого особового складу і репутації. Адже він розуміє, що далі на них там чекає кривавий розгром", - сказав він.

За його словами, Пригожин - не військовий, він просто авантюристичний бізнесмен. "Але він бачив, що генерал Сирський влаштував на Харківщині, коли регулярна армія просто тікала куди бачить. І він усвідомлює, що командувач може організувати далі для "вагнерівців". Пригожин чудово розуміє, що рано чи пізно (найімовірніше - рано) його просто розіб'ють вщент", - зазначив речник.

Водночас Череватий відзначив, російське керівництво докладе всіх зусиль, щоб щоби Пригожин не зміг це не зміг зробити. "Мій прогноз такий", - додав він.