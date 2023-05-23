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Шольц про завершення війни: закінчиться членством України у Євросоюзі

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Вівторок 23 травня 2023 15:56
Шольц про завершення війни: закінчиться членством України у Євросоюзі Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Війна Росії проти України закінчиться тим, що наша країна стане повноправним членом Євросоюзу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

За словами глави німецького уряду, він упевнений у тому, що Росії не вдасться здобути перемогу у війні проти України.

"Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу як повноправний член", - підкреслив Шольц.

Він також зазначив, що його партія соціал-демократів, яка зараз входить до правлячої коаліції, підтримує дію в Європі принципів незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав та права народів на самовизначення.

Вступ України до ЄС

Варто зауважити, що наша країна у 2022 році набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Для того, щоб стати повноправним членом блоку, Україні необхідно виконати ще низку умов.

При цьому офіційні представники нашої країни розраховують, що вже цього року можуть розпочатися переговори щодо вступу України в ЄС.

Більш детально про шлях нашої країни до Євросоюзу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Вступ в ЄС Олаф Шольц Війна Росії проти України
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