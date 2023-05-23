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Президент Молдови відповіла, чи заарештують Путіна, якщо він приїде до країни

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Вівторок 23 травня 2023 15:00
Президент Молдови відповіла, чи заарештують Путіна, якщо він приїде до країни Фото: президент Молдови Майя Санду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Молдова заарештує російського диктатора Володимира Путіна, якщо він відвідає країну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президент Молдови Мая Санду в інтерв'ю Euronews Romania.

У неї запитали, чи арештують Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде до Молдови.

"Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду", - сказала вона.

Ордер на арешт Путіна

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей до Росії.

Таким чином, Путіна мають арештувати у 123 країнах світу, що ратифікували Римський статут чи визнали юрисдикцію МКС. Цей ордер буде діяти до кінця життя фігурантів.

У Росії заявили, що не визнає юрисдикцію суду, а пізніше оголосило у розшук прокурора суду Каріма Хана та заочно висунула йому обвинувачення.

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Володимир Путін Російська Федерація Молдова Мая Санду
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