ua ru
Вт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Радар для ППО і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Новость на русском →
Вівторок 23 травня 2023 19:42
Радар для ППО і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги Фото: TRML-4D (hensoldt net)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

До списку допомоги увійшли:

  • Радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D;
  • Броньовані мостоукладачі Biber - 2;
  • Безпілотники-розвідники Vector - 46;
  • Антидронні системи - 8;
  • Прикордонні автомобілі - 6;
  • Ваговози 8х6 - 2;
  • Тягачі із напівпричепами - 5;
  • Вантажівки Zetros - 8.

Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Безпілотник Vector - це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати і приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. За даними виробника, безпілотник здатний працювати за швидкості вітру до 12 м/с.

Нагадаємо, що уряд Німеччини почав працювати над черговим пакетом військової допомоги Україні. Він буде містити системи ППО IRIS-T.

У суботу, 13 травня, уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги для нашої країни. Його вартість складає близько 2,7 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Мирного договору не буде. Подоляк розповів, як Україна бачить завершення війни з РФ
Мирного договору не буде. Подоляк розповів, як Україна бачить завершення війни з РФ
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром