Радар для ППО і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини .

До списку допомоги увійшли:

Радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D;

Броньовані мостоукладачі Biber - 2;

Безпілотники-розвідники Vector - 46;

Антидронні системи - 8;

Прикордонні автомобілі - 6;

Ваговози 8х6 - 2;

Тягачі із напівпричепами - 5;

Вантажівки Zetros - 8.

Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Безпілотник Vector - це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати і приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. За даними виробника, безпілотник здатний працювати за швидкості вітру до 12 м/с.