Заява Папи Римського та заміна головнокомандувача ВМФ РФ: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 9 березня:

Новини за 10 березня:

Заява Папи Римського Франциска

Згідно з записом інтерв'ю, яке повинно вийти лише 20 березня, понтифік заявив, що найсильніший той, хто "дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" й "веде переговори".

Заяву Франциска викликала засудження з боку президента Латвії Едгарса Рінкевичса, який заявив, що перед злом не можна капітулювати.

Тим часом у Ватикані вже виправдались за слова понтифіка й відзначили, що Папа Римський мав на увазі не капітуляцію Києва, а лише діалог шляхом переговорів.

Однак на заяву Папи також різко відреагував український президент Володимир Зеленський, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Заміна Євменова

В Росії нібито відправили у відставку головнокомандувача військово-морським флотом (ВМФ) Миколу Євменова. Він обіймав посаду з травня 2019 року.

За словами росіян, після відставки Євменова, обов'язки головнокомандувача ВМФ РФ були покладені на командувача Північним флотом Олександра Моїсеєва.

Індонезійські пілоти заснули під час рейсу

Обидва індонезійські пілоти заснули під час польоту й не відповідали на дзвінки протягом майже 30 хвилин.

Інцидент призвів до низки навігаційних помилок, проте 153 пасажири Airbus A320 і чотири бортпровідники не постраждали під час польоту, який тривав дві години 35 хвилин.

Борис Джонсон потай літав у Венесуелу та обговорював ситуацію в Україні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон потай відвідав Каракас та обговорив повномасштабну війну Росії проти України з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

Згідно з джерелами, Джонсон обговорював із Мадуро ситуацію в Україні на тлі занепокоєння західних дипломатичних та розвідувальних кіл тим, що багата на нафту соціалістична республіка може постачати зброю або іншу військову допомогу Росії.

США та Японія обговорюють оборонну співпрацю для допомоги Україні

США та Японія обговорюють співпрацю у сфері оборони, щоб допомогти Україні. Йдеться про постачання боєприпасів та ремонт техніки.

Як зазначається, союзники намагаються досягти домовленостей перед зустріччю у Вашингтоні президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди. Зустріч запланована на 10 квітня.

Українець збирався перетнути кордон у вигляді міфічного персонажа

Прикордонники затримали порушника, який у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався "магічно" зникнути з України.

За даними служби, чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови. Прикордонники показали фото та відео з "магом".

Обміну ракетами між Британією та Німеччиною

В суботу, 9 березня, глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Велика Британія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як пояснив Кемерон, країна допускає можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Німецька опозиція у Бундестазі не підтримала пропозицію Британії про обмін ракет Taurus на британські Storm Shadow.

Мін'юст анонсував відкриття реєстру збитків для заяв від постраждалих

У квітні цього року постраждалі від агресії РФ проти України зможуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків.

За попередньою інформацією, реєстр буде відкрито для заяв, які стосуватимуться збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, які втратили житло в результаті російської агресії.

Макрон підтримав законопроект про "кінець життя"

Французький президент Еммануель Макрон підтримав законопроект про "кінець життя", який планує винести на розгляд парламенту вже в травні.

Макрон зауважив, що не хотів би називати нове законодавство евтаназією чи допоміжним самогубством, а радше "допомогою померти".

Мобілізація аспірантів та доглядачів за людьми з інвалідністю

Народні депутати урегулюють питання відстрочки від мобілізації аспірантів та доглядальників за людьми з інвалідністю.

Розгляд правок до законопроекту про мобілізацію розпочнеться вже наступного тижня.

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