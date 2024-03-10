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В Росії спалахнула сильна пожежа поблизу петербурзького аеропорту

Петербург, Неділя 10 березня 2024 16:46
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В Росії спалахнула сильна пожежа поблизу петербурзького аеропорту Ілюстративне фото: в Петербурзі спалахнула велика пожежа (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У російському Петербурзі спалахнула сильна пожежа в ангарі неподалік аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Фонтанка".

Інцидент стався на території промзони на Волхонському шосе, яке проходить неподалік пітерського аеропорту "Пулково". Вогнем охоплено ангар, а площа пожежі становить 1000 квадратних метрів.

Попередньо, в результаті пожежі постраждали двоє росіян. Вони госпіталізовані.

Інциденти на території РФ

Нагадаємо, в ніч на неділю вибух стався на газопроводі в російському Ханти-Мансійському автономному окрузі. Після вибуху там спалахнула сильна пожежа. Пожежа була досить потужна, заграву та стовп диму нібито було видно "за кілька кілометрів".

Також сьогодні росіяни повідомляли про пожежу на нафтобазі у Курську. Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявляв, що причиною пожежі нібито стала атака дрона.

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