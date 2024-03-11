Заявление Папы Римского и замена главнокомандующего ВМФ РФ: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 9 марта:

Новости за 10 марта:

Заявление Папы Римского Франциска

Согласно записи интервью, которое должно выйти только 20 марта, понтифик заявил, что самый сильный тот, кто "смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и "ведет переговоры".

Заявление Франциска вызвало осуждение со стороны президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, заявившего, что перед злом нельзя капитулировать.

Тем временем в Ватикане уже оправдались за слова понтифика и отметили, что Папа Римский имел в виду не капитуляцию Киева, а диалог путем переговоров.

Однако на заявление Папы также резко отреагировал украинский президент Владимир Зеленский, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Замена Евменова

В России якобы отправили в отставку главнокомандующего военно-морским флотом (ВМФ) Николая Евменова. Он занимал должность с мая 2019 года.

По словам россиян, после отставки Евменова, обязанности главнокомандующего ВМФ РФ были возложены на командующего Северным флотом Александра Моисеева.

Индонезийские пилоты заснули во время рейса

Оба индонезийских пилота заснули во время полета и не отвечали на звонки в течение почти 30 минут.

Инцидент привел к ряду навигационных ошибок, однако 153 пассажира Airbus A320 и четыре бортпроводника не пострадали во время полета, который длился два часа 35 минут.

Борис Джонсон тайно летал в Венесуэлу и обсуждал ситуацию в Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайком посетил Каракас и обсудил полномасштабную войну России против Украины с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Согласно источникам, Джонсон обсуждал с Мадуро ситуацию в Украине на фоне беспокойства западных дипломатических и разведывательных кругов тем, что богатая нефтью социалистическая республика может поставлять оружие или другую военную помощь России.

США и Япония обсуждают оборонное сотрудничество для помощи Украине

США и Япония обсуждают сотрудничество в сфере обороны, чтобы помочь Украине. Речь идет о поставках боеприпасов и ремонте техники.

Как отмечается, союзники пытаются достичь договоренностей перед встречей в Вашингтоне президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Встреча намечена на 10 апреля.

Украинец собирался пересечь границу в виде мифического персонажа

Пограничники задержали нарушителя, который в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался "магически" исчезнуть из Украины.

По данным службы, мужчина превратился в мифического персонажа, чтобы незаметно пробраться в Молдову. Пограничники показали фото и видео с "магом".

Обмен ракетами между Британией и Германией

В субботу, 9 марта, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания готова помочь Германии, чтобы преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как пояснил Кэмерон, страна допускает возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Немецкая оппозиция в Бундестаге не поддержала предложение Великобритании об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow.

Минюст анонсировал открытие реестра ущерба для заявлений от пострадавших

В апреле этого года пострадавшие от агрессии РФ против Украины смогут подать заявление в международный реестр убытков.

По предварительной информации, реестр будет открыт для заявлений, касающихся ущерба и ущерба, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье в результате российской агрессии.

Макрон поддержал законопроект о "конце жизни"

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал законопроект о "конце жизни", который планирует вынести на рассмотрение парламента уже в мае.

Макрон отметил, что не хотел бы называть новое законодательство эвтаназией или вспомогательным самоубийством, а скорее "помощью умереть".

Мобилизация аспирантов и смотрителей за людьми с инвалидностью

Народные депутаты урегулируют вопросы отсрочки от мобилизации аспирантов и наблюдателей за людьми с инвалидностью.

Рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации начнется уже на следующей неделе.

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