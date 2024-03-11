Заявление Папы Римского и замена главнокомандующего ВМФ РФ: новости за выходные

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление о войне на территории Украины, а в России якобы сменили главнокомандующего военно-морским флотом.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 9 марта:
ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 60 единиц техники россиян;
Россияне ударили ракетой по Одесской области;
В Днепропетровской области погиб подросток из-за обстрела россиян;
Россия надеется, что явка на оккупированных территориях достигнет 30%.
Новости за 10 марта:
Партизаны провели разведку важного оборонного предприятия в России;
Россия замедляет наступление под Авдеевкой;
Россияне заявили о пожаре на нефтебазе в Курске;
В России загорелся сильный пожар вблизи петербургского аэропорта.
Согласно записи интервью, которое должно выйти только 20 марта, понтифик заявил, что самый сильный тот, кто "смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и "ведет переговоры".
Заявление Франциска вызвало осуждение со стороны президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, заявившего, что перед злом нельзя капитулировать.
Тем временем в Ватикане уже оправдались за слова понтифика и отметили, что Папа Римский имел в виду не капитуляцию Киева, а диалог путем переговоров.
Однако на заявление Папы также резко отреагировал украинский президент Владимир Зеленский, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В России якобы отправили в отставку главнокомандующего военно-морским флотом (ВМФ) Николая Евменова. Он занимал должность с мая 2019 года.
По словам россиян, после отставки Евменова, обязанности главнокомандующего ВМФ РФ были возложены на командующего Северным флотом Александра Моисеева.
Оба индонезийских пилота заснули во время полета и не отвечали на звонки в течение почти 30 минут.
Инцидент привел к ряду навигационных ошибок, однако 153 пассажира Airbus A320 и четыре бортпроводника не пострадали во время полета, который длился два часа 35 минут.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайком посетил Каракас и обсудил полномасштабную войну России против Украины с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Согласно источникам, Джонсон обсуждал с Мадуро ситуацию в Украине на фоне беспокойства западных дипломатических и разведывательных кругов тем, что богатая нефтью социалистическая республика может поставлять оружие или другую военную помощь России.
США и Япония обсуждают сотрудничество в сфере обороны, чтобы помочь Украине. Речь идет о поставках боеприпасов и ремонте техники.
Как отмечается, союзники пытаются достичь договоренностей перед встречей в Вашингтоне президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Встреча намечена на 10 апреля.
Пограничники задержали нарушителя, который в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался "магически" исчезнуть из Украины.
По данным службы, мужчина превратился в мифического персонажа, чтобы незаметно пробраться в Молдову. Пограничники показали фото и видео с "магом".
В субботу, 9 марта, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания готова помочь Германии, чтобы преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Как пояснил Кэмерон, страна допускает возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.
Немецкая оппозиция в Бундестаге не поддержала предложение Великобритании об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow.
В апреле этого года пострадавшие от агрессии РФ против Украины смогут подать заявление в международный реестр убытков.
По предварительной информации, реестр будет открыт для заявлений, касающихся ущерба и ущерба, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье в результате российской агрессии.
Французский президент Эммануэль Макрон поддержал законопроект о "конце жизни", который планирует вынести на рассмотрение парламента уже в мае.
Макрон отметил, что не хотел бы называть новое законодательство эвтаназией или вспомогательным самоубийством, а скорее "помощью умереть".
Народные депутаты урегулируют вопросы отсрочки от мобилизации аспирантов и наблюдателей за людьми с инвалидностью.
Рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации начнется уже на следующей неделе.
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