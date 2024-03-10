Мін'юст анонсував відкриття реєстру збитків для заяв від постраждалих

У квітні цього року постраждалі від агресії РФ проти України зможуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків.

Про це заявила заступник міністра юстиції Ірина Мудра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

За словами Мудрої, у квітні реєстр буде відкрито для заяв, які стосуватимуться збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, які втратили житло в результаті російської агресії.

"Ми розпочали з цієї категорії, оскільки стосовно неї багато чого зроблено в Україні. Через застосунок "Дія" теж можна подати заявку й отримати компенсацію за знищене чи пошкоджене майно. Цю базу на нашій українській системі вже сформовано, і її можна буде легко передати до міжнародного реєстру", - заявила вона.

Як зазначила заступник міністра, для українців буде створено інструкцію, як подавати заяву. Заява подаватиметься у вигляді заповнення спеціальної форми, в якій потрібно буде лише відповідати "так" чи "ні" на запропоновані твердження.

Також постраждалим від війни українцям потрібно буде завантажити відповідні докази. Мова про експертизи, свідчення, протоколи поліції, матеріали кримінальної справи.

"Будь-які підтверджувальні документи", - пояснила Мудра.

Очікується, що в рамках цього першого етапу до міжнародного реєстру надійдуть сотні тисяч звернень, оскільки в українському реєстрі вже зафіксовано близько 500 тисяч заяв на компенсацію.

Нагадаємо, у березні в місті Гаага запустили офіційний вебсайт міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

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