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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 61 одиницю техніки росіян: яка ситуація

Субота 09 березня 2024 10:02
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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 61 одиницю техніки росіян: яка ситуація Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 61 одиницю техніки росіян (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 8 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 346 осіб. Також наші воїни знищили 61 одиницю техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • завдав 29 авіаударів й 4 ракетних удари;
  • провів 45 бойових зіткнень;
  • здійснив 1056 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Військові відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Новопавлівський напрямок

ЗСУ відбили 22 атаки ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області;

Оріхівський напрямок

Відбито 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Втрати ворога у живій силі склали 346 осіб. Наші воїни знищили 61 одиницю техніки росіян, зокрема:

  • 1 танк;
  • 16 ББМ;
  • 15 артсистем;
  • 2 ПТРК;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 20 автомобілів;
  • 6 одиниць спецтехніки.

"Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 238 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 березня, українські воїни ліквідували ще 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 423 160 військових.

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