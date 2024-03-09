ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 61 одиницю техніки росіян: яка ситуація

Протягом минулої доби, 8 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 346 осіб. Також наші воїни знищили 61 одиницю техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 29 авіаударів й 4 ракетних удари;

провів 45 бойових зіткнень;

здійснив 1056 артобстрілів. Авдіївський напрямок Військові відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. Новопавлівський напрямок ЗСУ відбили 22 атаки ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області; Оріхівський напрямок Відбито 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Досягнення наших воїнів Втрати ворога у живій силі склали 346 осіб. Наші воїни знищили 61 одиницю техніки росіян, зокрема: 1 танк;

16 ББМ;

15 артсистем;

2 ПТРК;

1 СПГ (АГС);

20 автомобілів;

6 одиниць спецтехніки. "Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 238 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 березня, українські воїни ліквідували ще 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 423 160 військових.