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Партизани провели розвідку важливого оборонного підприємства в Росії

Рязань, Неділя 10 березня 2024 02:30
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Партизани провели розвідку важливого оборонного підприємства в Росії Фото: українські партизани розвідали ситуацію на Рязанському радіозаводі (wikimapia.org)
Автор: Валерій Савицький

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели комплексну розвідку Рязанського радіозаводу - важливого російського військового підприємства, де виробляється значна частина систем радіозв'язку для ворожої армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що на підприємстві виробляються командно-штабні машини, радіостанції, комплектуючі для систем РЛС і багато іншого.

Партизани зафіксували номери автомобілів співробітників. Особи їхніх власників встановлюються.

"Підприємство є законною військовою ціллю і ми вживемо відповідних заходів", - зазначають партизани.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан у Росії

Днями у Московській області партизани влаштували диверсію на залізничному об'єкті - знищили релейну шафу.

Також агенти спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.

Крім того, нещодавно партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі.

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