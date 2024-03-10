ua en ru
Нд, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Росії нібито змінили головнокомандувача військово-морським флотом

Росія, Неділя 10 березня 2024 19:24
UA EN RU
В Росії нібито змінили головнокомандувача військово-морським флотом Фото: Микола Євменов, командувач ВМФ РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

В Росії нібито відправили у відставку головнокомандувача військово-морським флотом (ВМФ) Миколу Євменова. Він обіймав посаду з травня 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ "Фонтанка" та "Известия".

Після відставки Євменова, обов'язки головнокомандувача ВМФ РФ були покладені на командувача Північним флотом Олександра Моїсеєва.

Російські ЗМІ стверджують, що призначення Моїсеєва "вже доведено до особового складу", але звільнений Євменов поки значиться на сайті Міноборони головнокомандувачем.

"Але в Адміралтействі думка однозначна - до свого кабінету він уже не повернеться", - йдеться в публікації одного зі ЗМІ.

Російський режим офіційно не повідомляв про зміну головнокомандувача ВМФ РФ.

Євменов обіймав посаду головнокомандувача ВМФ Росії з травня 2019 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Євменов потрапив під санкції США, Євросоюзу, Британії та інших країн.

Примітно, що відставка російського головнокомандувача ВМФ відбувається на тлі серйозних втрат Чорноморського флоту РФ довкола Криму.

ЗСУ нищать російські кораблі

Нагадаємо, 5 березня підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України атакував російський корабель "Сергій Котов" за допомогою надводних дронів.

Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Джерела РБК-Україна повідомляли, що на борту корабля під час удару знаходився вертоліт. Ймовірно, то був Ка-27.

Це вже далеко не перша втрата російського флоту в Чорному морі. Як заявляв речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, на тлі втрат росіяни тримають у портах Крим мінімум військових кораблів. Там базуються лише судна, які окупанти вважають не такими цінними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT
США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США