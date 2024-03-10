У Ватикані роз'яснили скандальну заяву Папи Римського про мирні переговори України з РФ

Керівник прес-служби Ватикану Маттео Бруні прокоментував резонансну заяву Папи Римського про "білий прапор" та необхідність мирних переговорів з Росією. В канцелярії зазначили, що понтифік мав на увазі не капітуляцію Києва, а лише діалог шляхом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

За словами Бруні, в інтерв'ю швейцарському телеканалу Франциск підхопив запропонований журналістом образ "білого прапора, щоб позначити припинення військових дій, перемир'я, яке мало б бути досягнуте через мужність вести переговори".

В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу ситуацію конфлікту, але маючи на увазі кожну ситуацію війни, понтифік чітко заявив: "Переговори ніколи не є капітуляцією".

Керівник прес-служби також зазначив, що Папа підтвердив свою "глибоку прихильність" до українського народу і закликав усі сторони "створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого й тривалого миру".

Він додав, що у цьому самому інтерв’ю понтифік зазначив: "Переговори ніколи не є капітуляцією".

Резонансна заява Папи Римського

У лютому Папа Римський дав інтерв'ю швейцарському телеканалу RSI, його планувалося оприлюднити 20 березня. Однак агентство Reuters перехопило та оприлюднило запис розмови понтифіка.

Під час розмови журналіст запитав Папу: "В Україні дехто закликає до сміливості визнати капітуляцію, до "білого прапора". Однак інші кажуть, що це легітимізує сильнішу сторону. Що ви думаєте?".

Папа Франциск відповів: "Це одна з інтерпретацій. Але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має сміливість підняти білий прапор, – щоб вести переговори. І сьогодні переговори можна вести за допомогою міжнародних сил. Слово "переговори" – це сміливе слово. Коли ти бачиш, що ти переможений, що справи не йдуть добре, необхідно мати сміливість вести переговори… ".

Позиція Франциска щодо війни в Україні

У січні Папа Римський заявив, що вбачає загрозу в тому, що світ може забути війну Росії проти України.

Восени минулого року очільник католицької церкви заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброї.

Влітку минулого року Франциск оскандалився звеличенням російського імперіалізму під час звернення до росіян-католиків.

В МЗС України заявили, що слова Франциска – звичайна імперіалістична пропаганда, якими Кремль виправдовує вбивства тисяч українців і українок та знищення сотень українських міст та сіл.

Тоді понтифік зазначив, що його слова були невдало сформульовані.

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