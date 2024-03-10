ua en ru
Нд, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мобілізація аспірантів та доглядачів за людьми з інвалідністю. У ВР обіцяють вирішити питання

Київ, Неділя 10 березня 2024 18:10
UA EN RU
Мобілізація аспірантів та доглядачів за людьми з інвалідністю. У ВР обіцяють вирішити питання Фото: Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Народні депутати урегулюють питання відстрочки від мобілізації аспірантів та доглядальників за людьми з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у його Telegram-каналі.

"Питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано", - заявив нардеп.

Також, за словами нардепа, відстрочку від мобілізації планують надати всім аспірантам, незалежно від форми навчання.

"Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", - написав він в Telegram-каналі.

Як наголосив Арахамія, розгляд правок до законопроекту про мобілізацію розпочнеться вже наступного тижня.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради оновлений законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа був запропонований парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відізвали.

Новий законопроект вже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту. Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість правок стосується питання аспірантів та доглядальників за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію розглянуть в другому читанні наприкінці березня, але спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Давид Арахамія Верховна рада
NEWS
США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT
США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США