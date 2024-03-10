Мобілізація аспірантів та доглядачів за людьми з інвалідністю. У ВР обіцяють вирішити питання

Народні депутати урегулюють питання відстрочки від мобілізації аспірантів та доглядальників за людьми з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у його Telegram-каналі .

"Питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано", - заявив нардеп.

Також, за словами нардепа, відстрочку від мобілізації планують надати всім аспірантам, незалежно від форми навчання.

"Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", - написав він в Telegram-каналі.

Як наголосив Арахамія, розгляд правок до законопроекту про мобілізацію розпочнеться вже наступного тижня.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради оновлений законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа був запропонований парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відізвали.

Новий законопроект вже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту. Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість правок стосується питання аспірантів та доглядальників за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію розглянуть в другому читанні наприкінці березня, але спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.

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