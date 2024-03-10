Зеленський різко відповів на скандальну заяву Папи Римського

Російські окупанти не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась", - сказав президент, натякаючи на нещодавню заяву Папи Римського про "білий прапор".

За словами Зеленського, коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну, то всі українці - християни, мусульмани, юдеї - стали на захист країни.

"І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква - з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів - десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - наголосив він.

Скандальна заява Папи Римського

Вчора видання Reuters опублікувало переказ фрагмента інтерв'ю Папи Римського для швейцарського телеканалу RSI. В інтерв'ю понтифік, відповідаючи на питання, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з РФ, підтримав таку позицію

"Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність "білого прапора" та веде переговори", - сказав Франциск, додавши, що переговори мають проходити за посередництва інших країн.

У Ватикані після цього заявили, що Папа Римський не мав на увазі капітуляцію України. За словами керівника прес-служби Ватикану Маттео Бруні, понтифік говорив виключно про необхідність переговорів.

Однак слова Папи Римського викликали шквал критики серед західних лідерів та політиків. Критикували заяву понтифіка, зокрема в Латвії та Польщі. А глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Папу Римського не повторювати помилок минулого і підтримувати Україну.

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