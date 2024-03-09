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Росія сподівається, що явка на окупованих територіях досягне 30%, - ЦНС

Росія, Субота 09 березня 2024 16:56
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Росія сподівається, що явка на окупованих територіях досягне 30%, - ЦНС Фото: окупанти вважають, що явка на ТОТ буде 30% (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно приймуть участь у "виборах президента РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, саме 30% є задачею гауляйтерам, яку поставили у Москві. Водночас для загалу росіяни будуть малювати понад 70%, тому й роблять все можливе аби приховати відсутність явки.

"Проте навіть 30% виглядає захмарною цифрою на ТОТ, адже населення не сприймає окупантів й соціальна криза в регіоні не сприяє покращенню настроїв місцевих. Водночас навіть фанати кремля не мають бажання йти на “вибори”, бо розуміють їх абсурдність", - наголосили в ЦНС.

ЦНС закликає українців на тимчасово окупованих територіях повідомляти про рух ворога через Telegram-бот.

Нагадаємо, представники російських окупаційних адміністрацій в Україні, вживають необхідних заходів для зменшення негативних наслідків агресії РФ під час так званих виборів.

За інформацією українського підпілля, російське керівництво вимагає від представників РОА забезпечити максимальну підтримку Путіну серед місцевої молоді, не допускаючи показника підтримки нижче 72%.

Зараз на окупованих територіях активно поширюються наративи, що містять спотворену інформацію про Україну та наміри країн Заходу зменшити російський вплив на міжнародній арені.

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