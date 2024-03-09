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Росіяни вдарили ракетою по Одеській області

Одеса, Субота 09 березня 2024 11:27
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Росіяни вдарили ракетою по Одеській області Фото: росіяни вдарили ракетою по Одеській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники зранку 9 березня атакували Одеську область. Окупанти випустили ракету Х-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

Як зазначають військові, ворог з літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустив ракету Х-31.

Ворожа ракета влучила в поле поза межами населеного пункту. Внаслідок атаки люди та інфраструктура не постраждали.

Додамо, що повітряну тривогу в Одеській області сьогодні оголосили о 9:02. Вона тривала майже 20 хвилин. Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Удар по Одесі під час візиту Зеленського

Нагадаємо, російські окупанти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Володимир Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян. Пізніше президент зазначив, що росіяни застосували балістику, а ракета вдарила за 300-400 метрів від місця перебування лідерів.

Як зазначає місцева влада, внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинули та постраждали люди.

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