ua en ru
Сб, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія намагається заблокувати морський коридор, створений Україною

Нью-Йорк, Субота 09 березня 2024 05:43
UA EN RU
Росія намагається заблокувати морський коридор, створений Україною Фото: постпред України в ООН Сергій Кислиця (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія продовжує спроби блокування морського коридору, але Україні вдалося його відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Спроби Росії шантажувати міжнародну спільноту виходом з ініціативи провалилися. Однак Україна, попри війну, запустила морський коридор і продовжує посилювати його ефективність", - сказав Кислиця.

Постпред надав дані експорту. Так, з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" було вивезено майже 30 млн тонн вантажів до 42 країн світу.

"В лютому вдалося експортувати понад 8 млн тонн вантажів. З портів 80% відвантажень становить аграрна продукція. Фактично експорт з українських чорноморських портів досяг рівня, який можна порівняти з тим, що був до повномасштабного вторгнення", - заявив постпред ООН.

За словами Кислиці, кораблі російського Чорноморського флоту більше не наважуються з'являтися в північно-західній частині Чорного моря. Бо його чисельність зменшується.

"Все, що залишається Росії, - це запускати ракети, намагаючись залякати Україну та наших торговельних партнерів", сказав Кислиця.

В кінці постпред наголосив на зміцненні протиповітряної оборони українських портів.

Заснування морського коридору

Після виходу Росії із "зернового коридору", Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Уряд зазначив, що Україна планує страхувати суди, які йтимуть "зерновим коридором".

У серпні 2023 року Україна відкрила морський коридор насамперед для виходу цивільних суден, що знаходяться в портах з початку повномасштабної війни з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Дрони вночі масово атакували Таганрог: повідомляють про пошкодження авіазаводу
Дрони вночі масово атакували Таганрог: повідомляють про пошкодження авіазаводу
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США