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Росія сповільнює наступ під Авдіївкою, - NYT

Авдіївка, Неділя 10 березня 2024 07:12
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Росія сповільнює наступ під Авдіївкою, - NYT Фото: Росія сповільнює наступ під Авдіївкою, - NYT (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району, а російські війська атакують у відкритих полях з невеликим прикриттям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Після захоплення армією РФ українського міста Авдіївки три тижні тому, Київ та союзники побоювалися, що війська ворога набиратимуть обертів та зможуть швидко просунутися стратегічними вузлами та населеними пунктами. Проте після стрімких успіхів у наступні дні російські напади зупинилися навколо трьох сусідніх сіл.

Військові експерти називають декілька факторів, що заповільняють просування:

  • місцевість, яка не підходить для наступальних операцій;
  • виснаженість російських військ після місяців боїв;
  • українська армія, яка направила значні сили для захисту цього району.

За даними західної преси, Росія все ще зберігає ініціативу на полі бою, а військові аналітики стверджують, що її сили все ще можуть прорвати українські оборонні лінії через ослаблення оборонних зусиль та відсутність американської військової допомоги.

Проте наразі бойові дії перетворилися на безрезультатні бої "вперед і назад", які були характерні для більшості боїв на передовій минулого року, йдеться у повідомленні.

"Захоплення Авдіївки не призвело до краху українських ліній, можливості для росіян вийти на відкриту територію або навіть досягти великих успіхів", - сказав заступник директора Інституту стратегічних та оборонних досліджень США Тібо Фуйе.

За останні 10 днів Москва захопила лише трохи більше квадратного кілометра землі. Її бійці потрапили в бої у селах Бердичі, Орлівка та Тоненьке.

"Російські війська, намагаються просунутися вперед, використовуючи невеликі штурмові групи піхоти, але їх знищують на відносно відкритій місцевості на захід від Авдіївки", - сказав аналітик Black Bird Group Пасі Пароїнен

Нагадаємо, експерти ISW у своєму звіті повідомили про обстановку Сил оборони України на різних напрямках фронту та показали оновлені карти бойових дій. Зокрема, українська армія стримує російські штурми та утримує позиції в районі Кринок, а противник зміг просунутися на захід від Авдіївки та Кремінної.

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