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Кулеба відповів Папі Римському: закликаю не повторювати помилок і підтримати Україну

Україна, Неділя 10 березня 2024 18:04
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Кулеба відповів Папі Римському: закликаю не повторювати помилок і підтримати Україну Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ватикану не варто повторювати помилок минулого. Навпаки необхідно підтримати Україну та її народ у справедливій боротьбі за своє життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Наш прапор - жовто-блакитний. Це прапор, під яким ми живемо, вмираємо і перемагаємо. Ми ніколи не піднімемо ніяких інших прапорів", - зауважив Кулеба.

Міністр наголосив, що стратегія Ватикану щодо білого прапора тягнеться ще з першої половини ХХ століття.

"Закликаю не повторювати помилок минулого і підтримати Україну та її народ у справедливій боротьбі за своє життя. Найсильніший той, хто в битві між добром і злом стоїть на боці добра, а не намагається поставити їх в один ряд і назвати це "переговорами", - підкреслив Кулеба.

Глава МЗС подякував Папі Франциску за його постійні молитви за мир.

"Продовжуємо сподіватися, що після двох років руйнівної війни в серці Європи Понтифік знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад мільйон українських католиків, понад п'ять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців", - наголосив він.

Що передувало

Папа Римський Франциск зробив неочікувану заяву щодо війни на території України. Згідно з записом інтерв'ю, яке повинно вийти лише 20 березня, понтифік заявив, що найсильніший той, хто "дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" й "веде переговори".

Варто пояснити, що Франциск й раніше закликав до дипломатичного врегулювання війни між Україною та Росією, втім, цього разі він вперше фактично закликав Київ здатись.

Заяву Франциска викликала засудження з боку президента Латвії Едгарса Рінкевичса, який заявив, що перед злом не можна капітулювати.

Тим часом у Ватикані вже виправдались за слова понтифіка й відзначили, що Папа Римський мав на увазі не капітуляцію Києва, а лише діалог шляхом переговорів.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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